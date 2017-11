Dubai Airshow 2017 : Bombardier signe avec EgyptAir pour le CS300

La compagnie égyptienne a signé une lettre d'intention pour 12 exemplaires en commande ferme et 12 autres en option. La transaction se mettre à environ 1,1 milliard de dollars US.

Bombardier fait une entrée remarquée sur le marché du Moyen-Orient avec sa gamme CSeries. Le constructeur canadien a profité de l'édition 2017 du Dubai Airshow pour officialiser un contrat avec la compagnie Egyptair portant sur 24 CS300 (douze commandes fermes et douze options) pour un montant évalué à plus de 1,1 milliards de dollars (2,2 milliards de dollars si les options sont transformées).

"C'est un plaisir d'avoir ce nouveau partenariat avec Bombardier qui est une continuation de la stratégie de modernisation de notre flotte. Nous avons entrepris une véritable évaluation de notre flotte et nous avons réalisé que le CS300 s'insérait parfaitement dans notre stratégie de croissance", a déclaré Safwat Musallam, PDG de EgyptAir Holding Company en présence de Fred Cromer, président de Bombardier Commercial Aircraft.

EgyptAir devrait utiliser les CS300 pour en partie renouveler sa flotte et en partie l'accroître. "Nous avons sélectionné le C Series pour son excellent rayon d'action qui va nous permettre de desservir les destinations intérieures et régionales incluant les villes arabes voisines, le Moyen-Orient et même quelques destinations européennes", précise Safwat Musallam. "Nous avons hâte d'étendre notre réseau avec le CS300 et nous sommes heureux de voir que le partenariat annoncé avec Airbus va apporter un soutien supplémentaire au programme CSeries".

La compagnie n'a néanmoins pas précisé quel serait le calendrier de livraisons de CS300.