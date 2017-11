Dubai Airshow 2017 : Boeing prévoit des annonces de contrats

Pour Marty Bentrott, directeur des ventes de Boeing pour le Moyen-Orient, l'édition 2017 du Dubai Airshow s'annonce "excitante" sur le plan des annonces de contrats.

Le Dubai Airshow 2017 n'atteindra pas les sommets de l'édition 2013 du Dubai Airshow en terme de commandes mais il s'annonce "excitant", pour reprendre les propos de Marty Bentrott, directeur des ventes de Boeing pour le Moyen-Orient. "Cela va être un bon salon", a-t-il ajouté, soulignant que Boeing avait "un certain nombre d'engagements de la part de clients" et que le Dubai Airshow 2017 s'annonce "assez actif". Lors de l'édition 2013 du Dubai Airshow, quatre compagnies aériennes des pays du Golfe - Emirates, Flydubai, Etihad Airways et Qatar Airways avaient dévoilé des commandes pour un total de 170 Md$.