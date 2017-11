Dubai Airshow 2017 : Boeing continue d'aligner les contrats

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Après l'engagement d'Emirates sur 40 Boeing 787-10 et la commande d'Azerbaijan Airlines et celle d'Alafco pour 20 Boeing 737 MAX 8, Boeing affiche 67 ventes pour un total de 19,2 Md$.

