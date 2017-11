Dubai Airshow 2017 : B-250, l'avion d'attaque "made in UAE"

La société locale Calidus présente pour la première fois son avion d'attaque léger B-250. Un projet mené en partenariat avec plusieurs sociétés étrangères.

Deux ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'entreprise privée émiratie Calidus entre le lancement du projet B-250 et le vol inaugural d'un premier prototype.

Identifiant un besoin pour une plateforme moderne légère d'attaque et d'entrainement avancée, Calidus s'est lancé à la recherche de partenaires étrangers pour l'accompagner dans ce programme important pour les Emirats Arabes Unis. Pour la conception et la fabrication de la plateforme, Calidus s'est tourné vers les brésiliens de Novaer. Ceux-ci ont put s'appuyer sur l'expérience d'ingénieurs ayant participé au programme Super Tucano d'Embraer, l'un des principaux succès mondiaux dans le domaine des avions d'attaque légers.

Novaer à conçu une plateforme constituée à 100 % en fibre de carbone. Une matière légère qui selon Calidus autorise de meilleures performances (En manoeuvrabilité et en autonomie) et une meilleure durée de vie. L'autonomie maximale de l'avion serait de 12 heures et la vitesse maximale annoncée est de 301 noeuds (557 km/h). L'industriel emirati explique que la firbre de carbonne est aussi résistante que le métal mais que des éléments de blindages peuvent être ajoutés à la demande du client.

La motorisation est fournie par Pratt & Whitney (PT6A-68). La cabine biplace est entièrement pressurisée, le plafond annoncé est de 30 000 pieds. L'appareil est aussi doté de deux sièges ejectables 0-0 de Martin-Baker. Les trains sont renforcés pour des atterrissages sur des terrains sommaires.

Rockwell Collins fournit l'avionique avec sa solution Proline Fusion intégrée pour la première fois sur ce type d'appareil. Le modèle exposé à Dubai est équipé de la boule optronique MX-15 de Wescam mais d'autres équipements sont envisageables. Le B-250 est également présenté avec une gamme d'armements produits aux Emirats Arabes Unis. L'avion est équipé de sept points d'emports.

Le premier prototype vole depuis juillet 2017. Un second appareil est disponible pour les essais. L'avion est d'ailleurs présenté en vol pendant le salon. Calidus qui a déjà avancé rapidement depuis le début du programme annonce vouloir poursuivre le développement puis la qualification de l'appareil dans des délais brefs. Pour l'instant, aucun client n'a commandé le B-250 mais selon Calidus l'appareil a attiré l'attention de plusieurs utilisateurs potentiels. L'entreprise émiratie a lancé les travaux de développement d'une chaine de production locale.