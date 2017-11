Dubai Airshow 2017 : Airbus déploie sa gamme

Airbus profite du prochain Dubai Airshow 2017 pour déployer toute la gamme de ses activités : des avions commerciaux au spatial en passant par les hélicoptères et les appareils militaires.

L'Airbus A380 risque une nouvelle fois d'éclipser tout ce que Airbus déploiera et présentera au Dubai Airshow 2017 qui ouvre ses portes le 12 novembre. Pourtant, le plateau amené par le constructeur européen est conséquent : Airbus A350-900 qui participera aux démonstrations en vol, Airbus ACJ319ceo, avions militaires A400M et C295 - ce dernier exposera pour la première fois ses capacités d'emport en armement. Le spatial et les hélicoptères ne sont pas oubliés avec des maquettes de H160 et NH90 exposées sur le stand au Dubai Airshow 2017 tandis qu'un coup d'éclairage sera donné au satellite de télécommunications SES-12 et au drone à très haute altitude Zephyr. Enfin, Airbus a prévu une "exposition digitale" où les visiteurs, à l'aide de casques de réalité virtuelle, pourront s'immerger dans la station spatiale internationale, s'assoir dans le cockpit d'un A400M, voler à bord d'un H160 ou encore découvrir les innovations de la cabine passagers "Airspace by Airbus". D'ailleurs, une maquette de la cabine de l'A330neo permettra aussi de toucher du doigt et de manière concrète les différentes facettes du concept qui s'inspire de la cabine de l'A350.