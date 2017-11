Dubai Airshow 2017 : Airbus décroche une commande historique

Le fonds d'investissement américain Indigo Partners, qui possède des actions dans plusieurs compagnies low cost mondiales (Frontier, Wizz Air, Volaris, Jetsmart...) a signé un MoU pour un total de 430 avions (A320 et A321neo) pour un montant total de

Une commande peut en cacher une autre. Au Dubai Airshow 2017, tout le monde attendait une commande d'A380 supplémentaires venant d'Emirates et finalement, Airbus a "braqué" le salon avec une commande historique de 430 avions (A320 et A321neo) du fonds d'investissement américain Indigo Partners, actionnaire d'un grand nombre de compagnies low cost dans le monde comme Wizz Air (Hongrie), Frontier Airlines (USA), Volaris (Mexique) et la toute jeune JetSMART, qui a débuté ses activités au Chili il y a seulement trois mois et demi. La commande se répartit comme suit : Wizz Air (72 A320neo et 74 A321neo), Frontier (100 A320neo et 34 A321neo), JetSMART (56A320neo et 14 A321neo), Volaris (46 A320neo et 34 A321neo).

La commande qui se monte à 49,5 Md$ (près de 41,8 Md€) n'est rien de moins que la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation commerciale civile. En 2011, American Airlines avait passé une commande de 460 avions d'un seul coup mais elle était répartie sur Airbus et Boeing. Pour Airbus, il s'agit le record précédent était la commande de la compagnie low cost indienne IndiGo (juste un homonyme du fonds américain) qui avait pris signé pour 250 avions en 2015.