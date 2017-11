Dubai Airshow 2017 : Air Sénégal prend de l'Airbus A330neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Air Sénégal continue sa reconstruction. La compagnie aérienne a profité du Dubai Airshow 2017 pour s'engager sur la commande de deux Airbus A330neo , équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 7000, devenant ainsi le premier client africain de cet appareil. Les Airbus A330neo que réceptionnera Air Mauritius en 2018 sont en effet pris en location. Cette décision d' Air Sénégal s'inscrit dans la droite ligne des ambitions annoncées par le ministre sénégalais pour le Transport aérien et le développement des infrastructures aéroportuaires. Lors de la commande de deux ATR 72-600 au dernier Salon du Bourget, Maimouna Ndoye Seck avait exprimé un besoin pour des gros-porteurs afin d'assurer la ligne Dakar-Paris.

