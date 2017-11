Dubai Airshow 2017 : AFI KLM E&M engrange aussi les contrats

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Enfin, Saudia Aerospace Engineering Industries, société soeur de Saudi Airlines, a confié à AFI KLM E&M le support complet des équipements des 21 Boeing 787-9 qu'exploitera à terme la compagnie aérienne : entretien et réparation des équipements avec les services logistiques associés, comme l'accès aux pools de pièces de rechange d'AFI KLM E&M en Europe, en Asie et aux Amériques.

De son côté, Kuwait Airways a confié la maintenance de sa flotte de moteurs General Electric GE90-115B propulsant ses dix Boeing 777-300ER au titre d'un accord de soutien à l'heure de vol couvrant la gestion des déposes, la réalisation des visites d'ateliers et un support logistique AOG. C'est Epcor, filiale d'AFI KLM E&M, qui assurera la maintenance des générateurs auxiliaires de puissance (APU) des Boeing 787-9 que va réceptionner Gulf Air. Un contrat de longue durée et accompagné d'une garantie couvrant le remplacement des APU.

L'édition 2017 du Dubai Airshow est riche en contrats pour AFI KLM E&M , acteur mondial de la MRO. En quelques jours, AFI KLM E&M a en effet engrangé pour 1 Md$ de contrats au Dubai Airshow . Air Arabia lui a ainsi confié la maintenance complète à long terme des moteurs de sa flotte d'Airbus A320. Le contrat couvre l'ensemble des besoins d' Air Arabia pour les CFM56-5B qui équipent ses 50 A320 et les autres à venir, depuis les visites en atelier jusqu'aux interventions sous l'aile, en passant par la fourniture des pièces de rechange. Le suivi des CFM56-5B en temps réel sera assuré par la solution de maintenance prédictive Prognos développée par le MRO Lab d' AFI KLM E&M qui fournit déjà du support avion à Air Arabia via sa filiale marocaine Aerotechnic Industries.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage - Ingénieur(e) mathématiques et modélisation pour intégration d'antenne (H/F)

Stage - Ingénieur(e) Gestion des développements informatiques et méthodes (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.