Dubai Airshow 2017 : AAA apporte son savoir-faire à Strata Manufacturing

Le spécialiste français de l'assistance industrielle aéronautique scelle un accord avec Strata Manufacturing qui produit des aérostructures composites à Abou Dhabi.

Strata Manufacturing et AAA pour Assistance Aéronautique et Aérospatiale se connaissent depuis 2011. Les deux entreprises ont décidé de franchir un pas supplémentaire lors du Dubai Airshow 2017 en signant un protocole d'accord qui renforce le soutien de AAA dans les phases de développement de Strata Manufacturing, filiale du fonds souverain d'investissements Mubadala, et qui réalise sur son site d'Abou Dhabi des aérostructures en composites pour Airbus et Boeing. D'ailleurs, cette montée en puissance de AAA intervient après l'annonce faite par Strata Manufacturing, en partenariat avec Solvay, au Dubai Airshow 2017, de la production d'élements pour les futurs Boeing 777X qui se déclinent en deux versions : 777-8 et 777-9.

AAA est "l'urgentiste" de la sous-traitance aéronautique. Ses équipes de spécialistes, soit embauchés directement, soit venus d'entreprises aéronautiques, soit d'anciens militaires reconvertis; interviennent partout dans le monde pour assurer un chantier de A à Z. Cela peut être un coup de main ponctuel de trois mois, soit un contrat d'une durée plus longue. Le savoir-faire des équipes de AAA est très utile aux constructeurs aéronautiques, parfois handicapés par les lourdeurs administratives ou les problèmes de recrutement quand il s'agit de monter un nouveau site à l'étranger.

C'est ainsi que AAA s'est vu confier pendant un an la monte des moteurs sur les Airbus A320 assemblés à Mobile aux Etats-Unis. Et quand ATR a voulu accélérer les cadences de production, les équipes de AAA sont venus à la rescousse. Des exemples parmi d'autres. Strata Manufacturing en est désormais un autre.