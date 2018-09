dSpace se renforce au Japon

La société spécialisée dans les logiciels intégrés pour le développement et le test de calculateurs vient d'ouvrir sa quatrième filiale au Japon.

DSpace continue son maillage du marché japonais. Avec l'ouverture d'un quatrième bureau ou quatrième filiale à Osaka depuis le mois de juillet, dSpace peut désormais être au plus près de ses clients situés à l'ouest de la région de Kansai. Situé juste en face de la gare de Shin-Osaka, ce bureau se veut donc simple d'accès et bien desservi par les trains à grande vitesse. En plus d'un espace destiné aux activités commerciales et au service client, le nouveau bureau de dSpace est également équipé d'installations complètes pour dispenser des formations. Les clients pourront ainsi "acquérir une expérience directe avec les toutes dernières fonctionnalités des produits de la société ainsi qu'une vue d'ensemble des solutions proposées par dSpace comme les cas d'utilisation spécifique. Les autres bureaux sont implantés à Tokyo, Nagoya et Utsunomiya.