Drones : un logiciel pour l'inspection d'infrastructures électriques

L'entreprise française Sterblue est parvenue à développer un logiciel pouvant être installé sur les drones du commerce et permettant de mener des inspections de précision au niveau des installations électriques. « La solution logicielle Sterblue permet de créer automatiquement des trajectoires complexes autour d'infrastructures, de trouver les anomalies à partir des données collectées et de générer des rapports d'inspections permettant de monitorer les actifs », rapporte Sterblue.

