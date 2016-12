Drones de loisir : une carte pour les télépilotes

Les télépilotes de drones de loisir n'ont désormais plus d'excuses. Ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Ils disposent depuis ce 21 décembre d'un outil d'information en ligne pour un usage de leur drone en toute sécurité. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC), avec le concours de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), a en effet élaboté une carte des zones de restrictions et d'interdictions pour un usage des drones en France métropolitaine.

Disponible en ligne sur le Géoportail de l'IGN, http://www.geoportail.gouv.fr/restrictions-pour-drones-de-loisir, cette carte interactive regroupe les zones du territoire métropolitain où les vols de drones sont soumis à des interdictions ou des restrictions de façon permanente.

Le télépilote peut ainsi rapidement et facilement vérifier où son drone peut voler et jusqu'à quelle hauteur. Cet outil d'information permet ainsi d'éviter les vols imprudents et dangereux dans des zones sensibles ou aux abords des aérodromes. La carte sera complétée dans les prochains mois par des cartes similaires pour l'Outre Mer.