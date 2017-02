Drones baladeurs : senseFly et AirMap s'assoçient

SenseFly, la filiale du groupe Parrot spécialisée dans les drones de cartographie, vient de s'associer à AirMap, plate-forme de gestion de l'espace aérien pour les drones, pour renforcer une exploitation sûre des drones commerciaux. La plate-forme de AirMap sera donc directement intégrée dans le logiciel de gestion de vol eMotion des drones eBee et Albris de senseFly. Objectif : optimiser l'efficacité de l'opérateur et minimiser les risques.

Le système AirMap fournit en effet des "données telles que les règles de l'espace aérien et l'emplacement d'infrastructures sensibles et alerte, en temps réel, sur la présence d'avions à proximité". La plate-forme offre aussi des outils de planification de vol "pour la gestion du trafic aérien des drones et notamment la possibilité d'envoyer, par voie électronique, une notification de vol à plus de 125 aéroports".

De son côté, senseFly rappelle que ses drones "totalisent à ce jour près de 400 000 vols et ont permis de cartographier plus de 19 millions d'hectares sur sept continents".