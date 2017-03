Drones baladeurs : le Canada prend aussi des mesures

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Leur utilisation sera interdite à moins de 9 kilomètres de tout aéroport, héliport, aérodrome ou base d'hydravion. Ils ne pourront voler à une hauteur supérieure à 90 mètres et ne pourront être utilisés de nuit, ni à moins de 75 mètres de bâtiments, de véhicules ou de personnes. Les contrevenants s'exposent à une amende de 2 100 euros.

Des chiffres qui représentent "un risque accru pour la sécurité aérienne", a souligné le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, en présentant les grandes lignes de ces règles d'utilisation provisoires qui s'appliquent aux drones pesant plus de 250 grammes mais dont le poids n'excède pas les 35 kilos. Chaque propriétaire de cette catégorie de drones devra d'abord faire figurer ses coordonnées sur l'appareil.

Le gouvernement canadien vient à son tour de prendre des mesures contre les drones baladeurs. Des mesures qui sont provisoires et qui resteront en vigueur pendant un an jusqu'à l'adoption d'une règlementation permanente fixant les limites d'utilisation des drones. Il y avait urgence face à l'explosion des incidents impliquant des drones au Canada. Le nombre de ces incidents dans l'espace aérien entourant les aéroports est en effet passé de 41 en 2014 à 148, l'année dernière.

