Drone Volt : le drone Hercules 10 s'exporte

Drone Volt a annoncé le 29 novembre avoir livré son drone Hercules 10 à un groupe européen. Deux aéronefs ont ainsi été réceptionnés par ce client, l'un en Espagne et l'autre au Portugal. « Ce dernier a d'ailleurs passé commande d'un troisième drone similaire destiné à sa maison mère en France », a précisé Drone Volt.

