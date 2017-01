Drone Volt double son chiffre d'affaires

Drone Volt a enregistré un quasi doublement de son chiffre d'affaires en 2016 pour s'élever à 6,82 M€ contre 3,59 M€, un an plus tôt. Une performance que le président de la société, Dimitri Batsis, par la transition vers un métier de constructeur intégré. Aux drones conçus, développés et produits s'ajoute désormais une activité de services proposant une palette de prestations "allant de la prise de vue aérienne aux missions à forte valeur ajoutée comme la thermographie, la photogrammétrie et le traitement de surfaces". C'est ainsi que Drone Volt Services a réalisé "une mission de conseil et d'étude technique pour l'un des leaders mondiaux des peintures".

Ces prestations, associées à l'activité formation de pilotes de drones, ont généré 15 % du chiffre d'affaires total en 2015. Les filiales et les bureaux installés à l'étranger (Danemark, Belgique, Italie, Suisse, Canada) ont également participé à la forte croissance du chiffre d'affaires en 2016, "générant de l'ordre de 25 % des facturations totales du groupe contre 10 % environ en 2015".

Drone Volt vient parallèlement d'enrichir sa gamme de drones : l'aile volante DV Wing vient de s'ajouter à la plate-forme Hercules, système modulaire volant adaptable (transport de charges lourdes ou pulvérisation); le Janus dédié à la prise de vue à 360°; et le Z18 UF, station de surveillance autonome.