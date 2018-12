Drone MALE européen : fin de la revue de conception préliminaire

L'étude de définition du programme de drone européen MALE RPAS est terminée. Un appel d'offre a été lancé pour le développement, la production et la phase initiale de MCO du futur drone européen.

Airbus, Dassault et Leonardo ont publié un communiqué de presse commun pour annoncer la fin de la revue de conception préliminaire du drone MALE RPAS (Aussi qualifié de drone européen ou d'eurodrone). La réalisation de la revue de conception préliminaire à eu lieu le 22 novembre.

Un appel d'offre a été lancé le 31 octobre par l'OCCAR (l’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) concernant le développement, la production et la phase initiale de maintien en condition opérationnelle du futur drone MALE.

Le programme MALE RPAS a été lancé par la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Airbus Defense and Space a été désigné comme futur maitre d'oeuvre du programme avec Dassault Aviation et Leonardo comme principaux sous-traitants. Une maquette du futur drone avait été présenté lors du salon ILA à Berlin. Le véhicule sera propulsé par deux turbopropulseurs.

Selon la loi de programmation militaire 2019-2025, le programme de drone MALE européen doit être lancé en 2019 pour une livraison d'un premier système à la France en 2025. Deux autres systèmes doivent être livrés d'ici 2030. Chaque système comprendra trois véhicules.