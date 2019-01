Drone Hive conçoit des ruches pouvant accueillir des drones

Drone Hive est une PME française ayant développé un système de ruches permettant d'accueillir des drones et de les recharger.

Drone Hive développe des ruches, permettant d'accueillir des drones et de les recharger entre deux missions. Installée sur le site, la ruche libère le drone lorsque celui-ci doit conduire une opération. Il revient après sa mission, se charge dans la ruche et reste protégé, à l'abri de son environnement et des intempéries.

