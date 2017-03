Drone de reconnaissance Schiebel en Afrique du Nord

Un pays d'Afrique du Nord s'est équipé en drones hélicoptères de reconnaissance tactique Schiebel Camcopter S-100. Et ces derniers sont notamment équipés du radar à antenne active PicoSAR conçu et développé par le groupe italien Leonardo. Ce dernier annonce une livraison pour cette année et une entrée en service d'ici la fin de 2017. Des missions dédiées à la surveillance des frontières et à la lutte anti-terroriste.

Un radar PicoSAR qui équipe également le drone tactique de renseignement Patroller développé par Safran Electronics & Defense, nous apprend Leonardo au détour de son communiqué. Le Patroller a été commandé par la France.

L'autrichien Schiebel propose également son Camcopter S-100 en version surveillance maritime ou en soutien d'artillerie. Long de 3,11 m, le Camcopter affiche une masse de 110 kg. Propulsé par un moteur Wankel, il revendique une vitesse de croisière de 185 km/h et une distance franchissable de 180 km.