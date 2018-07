Dronamics : un drone cargo made in Bulgaria

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Alors que les projets de drones de livraisons se multiplient ces derniers mois, la société bulgare Dronamics a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle a ainsi mis au point un drone cargo, le Black Swan, capable d'emporter jusqu'à 350 kilos sur plus de 2 500 kilomètres, grâce à une communication satellitaire.

