Dossier aviation d'affaires avant EBACE dans Air et Cosmos le 17 mai

Grand dossier complet #BIZAV le 17/5/2019 : aviation d'affaires en Europe, programmes d'avions et d'hélicoptères d'affaires, MRO, équipementiers, aéroport.

Dans son édition du 17 mai, Air&Cosmos publiera son dossier annuel dédié à l'aviation d'affaires, en amont du Salon EBACE de Genève. Voici le programme détaillé de ce dossier :

• Edito : Aviation d'affaires en Europe et marchés/programmes avions/hélicoptères d'affaires.

• Aviation d'affaires en Europe dans le transport aérien : chiffres et infographies. Version enrichie dans A&C Premium.

• Aviation d'affaires en hélicoptères : marketshare des hélicoptéristes, tendance. Opérateurs majeurs en France.

• Focus sur une plateforme aéroportuaire en croissance sur le segment bizav : l'aéroport belge de Charleroi.

• Programmes en cours : Cessna, Pilatus, Dassault, Bombardier, Embraer, etc...

• Point sur la MRO dédiée bizjet

• 2 PME/ETI équipementiers exposant à EBACE : SATYS + Astronics PGA Avionics.

