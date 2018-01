Données satellites lancés 2017, le Super Hercules de l'armée de l'Air, le VRT500 de Russian Helicopters, cette semaine dans Air et Cosmos.

Cette semaine dans Air&Cosmos Magazine :

• Espace : 85 lancements réussis en 2017 : toutes les données des satellites lancés.

• Défense : l'armée de l'Air passe au Super Hercules

• Entreprises et marchés : Airbus, cap sur les 800 livraisons.

• Transport aérien : le Groupe Lufthansa prend la pole position en Europe

• Programmes et développement : le VRT500 de Russian Helicopters est à l'étude en Russie.

• Contenu PREMIUM : livraisons et commandes Airbus & Boeing au 31/12/2017.

