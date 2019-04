dnata ouvre une installation cargo à Brussels Airport

dnata, l’un des plus importants fournisseurs de services aériens au monde vient d’ouvrir un nouveau centre de fret à Brussels Airport. L’expansion de la société dans la capitale belge représente un investissement de 8 millions d’euros et crée jusqu’à 100 emplois locaux. La nouvelle installation de dnata, qui couvre une superficie de 14 000 m², augmente considérablement la capacité de fret du Benelux, permettant ainsi aux clients des compagnies aériennes d’améliorer leurs opérations dans la région.

Cette installation comprend 4 500 m² d'entrepôts et peut traiter 125 000 tonnes de cargo par an. Elle est équipée des dernières technologies et est conforme aux normes industrielles les plus strictes, garantissant une manutention efficace et sûre de tous les types de fret tel que : les denrées périssables, les produits pharmaceutiques, les marchandises dangereuses, les animaux vivants, les moteurs d’avions et les véhicules.

Le premier client de dnata à Bruxelles est Singapore Airlines, qui exploite huit vols hebdomadaires d’une capacité annuelle de 45 000 tonnes de cargo entre Bruxelles et Singapour, par Boeing 747-400F. Avec l'aéroport de Bruxelles, dnata fournit désormais des services d'escale et de fret dans 88 aéroports dans 14 pays. Chaque jour, les employés de dnata assurent plus de 1 900 vols et transportent plus de 9 000 tonnes de fret.