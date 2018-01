Dixième conférence sur la politique spatiale européenne

Pour la dixième année consécutive, Bruxelles accueille la Conference on European Space Policy, alors que l'Union européenne prépare son prochain budget pluriannuel.

Organisée par le cabinet bruxellois Business Bridge Europe, spécialisé en affaires publiques et en lobbying européens, sous le patronage du Parlement européen, de la Commission européenne et du Ministère belge des affaires étrangères, la Conférence annuelle sur la politique spatiale européenne a démarré ce 23 janvier au palais d'Egmont de Bruxelles, en Belgique. Elle doit durer une journée et demi, et accueillir de multiples tables rondes sur les bénéfices des activités spatiales dans le cadre de l'Union européenne.

Placée cette année sous le thème « Plus d'espace pour plus d'espace », la conférence intervient un an après la mise en place de la stratégie spatiale pour l'Europe, mais surtout au moment où ont débuté les négociations, difficiles dans le contexte post-Brexit, au sujet du prochain budget pluriannuel de l'Union, qui couvrira la période 2021-2027.

Politiques, chefs d'agences, industriels, chercheurs et représentant de la société civile vont se succéder, et notamment Federica Mogherini (haute représentante/vice-présidente de la Commission), Elżbieta Bieńkowska (commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME), Maros Šefčovič (vice-président en charge de l'union de l'énergie, et des commissaires Günther Oettinger (budget et ressources humaines), Violeta Bulc (transport), et Mariya Gabriel (économie et société numériques).