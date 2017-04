Disparition du cosmonaute Gueorgui Gretchko

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il dirige ensuite un laboratoire de physique de l’atmosphère de l’Académie des sciences, et fait partie des fondateurs de l’Association des explorateurs de l’espace en 1984.

Au total, et principalement lors du séjour de longue durée avec Youri Romanenko en 1977-1978 (96 jours), Gueorgui Gretchko a passé près de 135 jours dans l’espace, séjournant à bord de trois stations différentes. Il participa en outre à la quatrième sortie extravéhiculaire soviétique (la première à l’aide du scaphandre Orlan), le 20 décembre 1977, d’une durée de 1 heure et 28 minutes.

Son deuxième vol à lieu du 10 décembre 1977 au 16 mars 1978, cette fois pour un séjour à bord de Saliout-6 (départ à l’aide du Soyouz-26 et retour à l’aide du Soyouz-27). Puis il doit encore patienter 7 ans avant de réaliser son troisième vol, toujours en tant qu’ingénieur de bord, lors de la mission Soyouz T-14/Saliout-7/Saliout T-13 (du 17 au 26 septembre 1985). Docteur en mathématiques depuis l’année précédente, il devient alors le premier sujet de l’espace de plus de 50 ans (il en a 54).

Trois fois membre de second équipage de réserve (missions Soyouz 6, 7 et 9), il doit attendre cinq ans pour effectuer son baptême de l’espace, à l’occasion de la mission Soyouz-17 à destination de la station Saliout-4, du 11 janvier au 9 février 1975. Il devient le 75 e sujet de l’espace (34 e Soviétique).

Né le 25 mai 1931 à Leningrad (Saint-Pétersbourg), en Russie, Gueorgui Gretchko suit des études à l’Institut de mécanique de Leningrad jusqu’en 1955, puis rentre à l’OKB-1, l’institut de fusées de Sergueï Korolev. Il y est chef de la section de remplissage des réservoirs de la R-7 pour le lancement de Spoutnik-1, le 4 octobre 1957, puis participe au calcul de trajectoires des premiers vols habités Vostok, utilisés entre 1960 et 1963.

