Diffusion d'offres d'emploi, le dispositif web d'Air et Cosmos associe média et réseaux sociaux.

Paris, le 4 mai 2018.



Pour diffuser efficacement leurs offres d'emploi et de recrutement, les entreprises des secteurs aéronautique, aéroportuaire, aérien, défense et espace peuvent compter sur la puissance de la marque Air&Cosmos, la fidélité et la croissance de sa communauté, l'ampleur de son audience.



Le dispositif complet de communication RH avec Air&Cosmos associe :

• la diffusion de votre annonce sur le site web d'Air&Cosmos, rubrique Offres d'emploi

• le push de votre web sur les comptes Air&Cosmos sur Facebook (15 000 followers), Twitter (12 500 followers) et LinkedIn (9 000 followers).

• exclusivité Air&Cosmos : à ce dispotif web, Air&Cosmos ajoute la dimension media print+digital avec la diffusion de l'intitulé de votre annonce et de votre logo dans notre magazine hebdomadaire, en invitant nos lecteurs professionnels et étudiants du secteur à la consulter sur internet.



Le tarif pour 1 annonce qui inclut l'ensemble de ce dispositif n'est que de 300€ (ou 900€ pour un pack de 5 annonces).

Pour diffuser vos annonces, contacter Marie-France David, Responsable Annonces classées : mfdavid@air-cosmos.com

Tél. : 01 86 95 97 06