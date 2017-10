DGA : Les programmes décalés suite à l'annulation de 850M€ de crédits de paiement

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La commande des radars des avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR) a aussi été repoussée. Le premier avion qui doit être livré en 2018 ne sera donc équipé que d'une boule optronique. En compensation, des avions du même type mais équipés de radar pourraient être loués à des sociétés privées.

La livraison des premiers Mirage 2000D rénovés devrait être retardée de six mois. Elle est prévue pour 2020.

A cette occasion, Joël Barre est revenu sur les décalage de programmes intervenus suite à l'annulation de 850M€ de crédits de paiement pour 2017. Le DGA explique que des mesures sans impact physique immédiat ont été prise à hauteur de 430 M€. Il s'agit là principalement de moindres versements à des organisations internationales auxquelles participe la France : l'agence OTAN chargée du programme NH90 et l'OCCAR (Organisme Conjoint de Coopération en matière d'ARmement).

Le 18 octobre 2017, Joël Barre , le délégué général pour l'armement a été entendu par la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat à propos du projet de loi de finances pour 2018.

