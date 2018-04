Deuxième explosion moteur pour Southwest Airlines

C'est la deuxième fois que Southwest Airlines est confrontée à une explosion moteur non contenue d'un de ses CFM56-7B. Le premier accident a eu lieu en août 2016 sur un vol entre La Nouvelle Orléans et Orlando.

Pour Southwest Airlines, l'explosion non contenue d'un moteur CFM56-7B sur un de ses Boeing 737-700 en phase de croisière n'est pas une première. L'avarie intervenue lors du vol entre New York et Dallas le 17 avril 2018 a en effet été précédée d'une autre qui a lieu le 27 août 2016 lors d'un vol entre La Nouvelle Orléans et Orlando (Floride). Les débris alors générés par l'explosion avaient endommagé le fuselage, l'aile et l'empennage. Le Boeing 737-700 de Southwest Airlines s'était alors posé en urgence sur l'aéroport de Pensacola (Floride). Par contre, l'intérieur de la cabine passagers n'avait pas été "pénétré" par les débris mais le fuselage portait un un "trou de 12,7 cm sur 40 cm". Le Boeing 737-700 de Southwest Airlines avait aussi subi une dépressurisation.

L'enquête avait démontré qu'une aube de la soufflante moteur s'était séparée du disque de soufflante mais que "son emplanture" était toujours sur le moyeu. L'analyse menée par les experts du NTSB avait alors montré l'existence d'une "propagation d'une fissure par fatigue" sur ce bout restant de l'aube. Les photos disponibles du CFM56-7B accidenté le 17 avril semblent montrer des similitudes avec le moteur abîmé le 27 août 2016. Suite à ce dernier accident, la FAA avait émis une consigne de navigabilité demandant aux compagnies aériennes exploitant des Boeing 737-700 propulsés par certaines versions du CFM56-7B de mener des inspections précises et minutieuses.