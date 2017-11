Communiqué de presse AIR&COSMOS

Paris, le 27 novembre 2017.

Deux nouveaux correspondants rejoignent la rédaction d’Air&Cosmos

Le tissu industriel aéronautique est particulièrement décentralisé en France et Air & Cosmos a toujours su être au plus près de ses lecteurs et de tous les acteurs du secteur. Depuis plusieurs années, Air & Cosmos s'appuie sur une équipe rédactionnelle qui est forte d'une rédaction basée à Paris avec ses journalistes spécialisés et d'un réseau renforcé de journalistes correspondants au cœur des régions et des territoires.

En octobre, Sophie Voinis a rejoint l'équipe de nos correspondants pour couvrir l'actualité de la région Occitanie. Sophie, journaliste depuis plus de 20 ans, a notamment travaillé à Télé Toulouse.

Et Jean-Philippe Laurent, journaliste aviation et automobile depuis 15 ans, couvre désormais les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.

Tous deux rejoignent notre réseau de correspondants en région et à l'étranger :

- Claude Mandraut, région Nouvelle-Aquitaine,

- Olivier Constant, région Grand Ouest,

- Stéphane Frachet, région Centre,

- Eric Bottlaender, correspondant Espace,

- Jean Guilhem, correspondant matériaux composites et fabrication additive,

- Benoit Gilson, correspondant Belgique,

- Piotr Butowski, correspondant Russie, pays de l'Est.

Yann Cochennec, rédacteur en chef d’Air & Cosmos, rappelle l'intérêt de cette organisation :

« Nous nous donnons les moyens de notre stratégie des territoires. L'équipe de rédacteurs et de correspondants nous permet de relever chaque semaine le défi d’une publication de qualité, source d’informations et d’analyse du secteur, au service de notre communauté d’abonnés. »

Contactez-nous pour obtenir les coordonnées de ces nouveaux correspondants.

Pièce jointe : ce communiqué de presse en PDF.

A propos d'Air&Cosmos :

Créé en 1963, Air&Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air&Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, siteWeb en français, site Web en anglais. Air&Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.