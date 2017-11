Deux H225 pour les pompiers sud coréens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Airbus Helicopters a annoncé, le 22 novembre 2017, la commande par l'agence sud coréenne "119 Rescue Headquarters" de deux hélicoptères lourds multi missions H225 . Ces appareils seront employés pour des missions de sauvetage (Search & Rescue) et de lutte contre les incendies.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technical Advisor to the Chief Operating Officer (m/f)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.