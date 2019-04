Deux exercices aériens majeurs aux Pays-Bas

Deux exercices conjoints de l'OTAN et de l'EATC sont actuellement en cours en mer du nord.

L'espace aérien des Pays-Bas et de la mer du nord va être encombré du 1er au 12 avril 2019. Deux exercices majeurs sont actuellement en cours dans cette zone : Frisian Flag organisé par l'armée de l'Air néerlandaise et l'OTAN et EART organisé par l'EATC (European Air Transport Command).

Frisian Flag réuni 70 appareils de l'OTAN sur la base aérienne de Leeuwarden. Le but est d'organiser des missions complexes pouvant comprendre jusqu'à 50 appareils. L'Allemagne participe à l'exercice avec des Typhoon, la France avec des Mirage 2000D, les Pays-Bas, la Pologne et les Etats-Unis avec des F-16 et la suisse avec des F-18.

En vol, ces chasseurs pourront être ravitaillés par des appareils participant à l'exercice EART de l'EATC. Cet exercice ce concentre sur l'emploi des ravitailleurs en vol en opération. Les procédures de réaction face aux menaces seront mises en avant à l'occasion de l'édition 2019. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis participent à l'exercice avec des appareils. L'Italie a envoyé des moniteurs et l'Australie des observateurs.