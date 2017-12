Deux de plus sur le pôle industriel de Paris/Villaroche

L'Osac et Zodiac Fluid Equipment rejoignent le pôle d'activités technologiques et aéronautiques de Paris/Villaroche.

L'Osac vient de s'installer dans des bureaux flambants neufs sur le pôle d'activités technologiques et aéronautiques de Paris/Villaroche. Et dans un an, se sera au tour de Zodiac Fluid Equipment, la branche connecteurs flexibles et systèmes de gestion carburant et eau de Zodiac Aerospace. Une implantation qui a une logique et qui s'intègre aussi dans le cadre de la fusion entre Zodiac Aerospace et le groupe Safran. Ce dernier est d'ailleurs déjà implanté sur le pôle de Paris/Villaroche qui est géré par le syndicat mixte Sympav. La branche de Zodiac Aerospace a décidé d'y construire une usine de 5 000 m2 et 1 600 m2 de bureaux qui accueilleront à partir d'octobre 2018 cent collaborateurs. Le pôle de Paris/Villaroche compte une trentaine d'entreprises employant environ 8 000 personnes. L'Osac, filiale du groupe Apave, vient également conforter les activités aéronautiques. La société est un organisme d'inspection, d'audit et de certification habilité par l'Etat, en charge notamment des expertises et vérifications menant à l'autorisation de voler des aéronefs.