Deux cosmonautes découpent le Soyouz MS 09

La photo des deux hommes découpant (aux ciseaux !) et ôtant un morceau de protection thermique du Soyouz a été prise depuis l’ISS par l’astronaute allemand Alexander Gerst .

Durant 7 h 45, les cosmonautes russes Oleg Ononenko et Sergueï Prokofiev sont effectué une sortie extravéhiculaire à l’extérieur de la Station spatiale internationale (la 213 e depuis décembre 1998), le 11 décembre dernier. Ils devaient notamment inspecter le trou qui avait été découvert fin août sur le module orbital du Soyouz MS 19 , visiblement provoqué par une perceuse.

