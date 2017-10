Deux Boeing KC-46 se ravitaillent en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Selon Boeing cet essai en vol constitue une étape importante en vue de la phase de qualification du KC-46 qui devrait intervenir prochainement. Les différents prototypes du KC-46 ont accumulés plus de 2 000 heures de vol et ont dépassé les 1 300 contacts avec différents types d'appareils. Pour autant le programme reste en retard sur les prévisions. Boeing avait annoncé qu'un premier appareil pourrait être livré à l'US Air Force d'ici la fin de l'année 2017. Ce calendrier semble compromis.

Le KC-46 est le futur ravitailleur en vol des forces aériennes américaines. Dérivé du Boeing 767 il doit remplacer les KC-135 et les KC-10. Boeing prévoie de produire 179 KC-46 dans son usine d'Everett.

Le vol a duré quatre heures et les deux appareils se sont successivement ravitaillés. Au total plus de 17 tonnes de carburant ont été transférés entre les deux avions durant ces essais. Selon Boeing un rythme maximal de 1 200 gallons (4542 littres) par minutes a été atteint. Ces essais ont été conduits par une équipe de l'US Air Force.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage - Ingénieur(e) mathématiques et modélisation pour intégration d'antenne (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.