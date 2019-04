Deux avions de combat F-35 supplémentaires pour la Corée du Sud

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'acquisition des avions de combat de cinquième génération par la Corée du Sud fait partie d'une stratégie globale du pays visant à moderniser sa flotte aérienne. Il s'agit notamment d'une réponse face aux tensions vives qui ont longtemps caractérisé la relation entretenue entre Séoul et son voisin du nord. La Corée du Sud entend également se doter de ravitailleurs en vol, de drones, de missiles balistiques, de missiles de croisière ou encore d'avions tactiques.

Outre ces deux appareils, huit autres F-35 devraient être livrés à la Corée du Sud d'ici à la fin de l'année 2019. Au total, ce sont 40 aéronefs qui ont été commandés par Séoul en 2014 pour 6,5 Md$. L'ensemble de la flotte devrait être opérationnelle en 2021, laissant donc présager une accélération des livraisons au cours des années 2020 et 2021.

La Corée du Sud a réceptionné le 31 mars deux nouveaux F-35A, qui viennent s'ajouter aux quatre appareils d'ores et déjà livrés par Lockheed Martin. L'annonce a été faite par la DAPA, l'administration en charge des programmes d'acquisition de défense, et a été relayé par Yonhap, l'agence de presse sud-coréenne.

