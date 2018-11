Deux Airbus Helicopters H145 EMS pour la Nouvelle-Zélande

L'Airbus Helicopters H145 a été sélectionné par la Nouvelle-Zélande, plus précisément par le ministère de la santé néo-zélandais afin d'améliorer ses services médiaux d'évacuation sanitaire héliportée.

Les deux appareils devraient être livrés au cours du second semestre 2019 et seront les deux premiers H145 en configuration EMS à voler en Nouvelle-Zélande -laquelle dispose principalement de BK117 et Sikorsky S-76-.

Les deux machines seront opérées sur l'île du sud, par un consortium formé par Helicopters Otago (bsé à Dunedin) et GCH Aviation (basé à Christchurch).