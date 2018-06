Deux A350-900 supplémentaires pour le groupe Dubreuil

Les deux compagnies du groupe, Air Caraïbes et French bee, qui opèrent déjà chacune deux appareils de ce type, recevront les deux nouveaux avions en leasing à l'été 2019.

Les deux compagnies aériennes du groupe Dubreuil, Air Caraïbes et French bee, viennent de confirmer l'entrée en flotte pour l'été 2019 de deux A350-900 supplémentaires en leasing, avec le loueur américain ALC. Le premier rejoindra la flotte de French bee pour la fin juin 2019 et le second ira chez Air Caraïbes le mois suivant. Chaque compagnie garde ses aménagements propres : bi-classe pour French bee et tri-classe pour Air Caraïbes.

Air Caraïbes et French bee opèrent déjà chacune deux Airbus A350-900. Air Caraïbes avait initialement prévu de recevoir un A350-1000 (premier d'une commande de trois) en décembre 2019. Mais le contexte aérien mondial a changé. Des opérateurs américains ou asiatiques ont souhaité décaler leurs livraisons d'A350, qui les a rendus disponibles sur le marché pour 2019.

En même temps que l'arrivée des A350-900 loués, un A330-300 de French bee sera transféré en liste de flotte Air Caraïbes après un réaménagement de la cabine pour passer aux trois classes de service. French bee comptera 3 A350-900 en flotte l'été prochain. Chez Air Caraïbes, deux A330-300 seront retirés de la flotte. La compagnie comptera donc à l'été 2019 un total de 3 A350-900, 3 A330-300 et un A330-200 entièrement reconfiguré en trois cabines dès cette année. L'A350-1000 intégrera en plus la flotte à fin décembre 2019 en pleine propriété, comme convenu initialement.