Des roquettes guidées testées sur les Hornet des Marines

L'APKWS devrait permettre au Hornet de disposer d'une capacité de frappe de précision avec des risques de dégâts collatéraux limités. Les roquettes qui faisaient autrefois partie intégrante des panoplies d'armement des chasseurs sont très peu employées sur les avions de combat occidentaux modernes. En France TDA (Thales) a proposé de doter le Rafale de roquettes guidées mais cette solution n'a pas été retenue pour l'heure par les DGA et les armées.

L'intégration de l'APKWS sur Hornet se fait dans le cadre d'un programme accéléré impliquant le NAVAIR, les Marines et BAE Systems.

