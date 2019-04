1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Une soirée initiée et animée par Pierre-François Mouriaux , journaliste à Air & Cosmos et président de l’association Histoires d’espace

et quelques surprises...

« Apollo Moon Operations : une expérience immersive et collaborative »

avec le collectionneur et blogueur Stéphane Sébile

avec Nicolas Bérend , Thibault Paris (sous réserve) et Stéphane Sébile

avec les historiens Philippe Gras et Nicolas Leroy

« Les origines de la course à la Lune »

Cinquantenaire des premiers pas sur la Lune oblige, la soirée aura pour thème « Des premiers pas sur la Lune au village lunaire », et sera divisée en sept parties :

Air & Cosmos est de nouveau associé à la « space party » mondiale organisée chaque 12 avril pour célébrer le passé, le présent et l’avenir de l’humanité dans l’espace. L’édition 2019 fêtera naturellement la mission Apollo 11.

