Des Mirage 2000N pour l'opération Barkhane

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Avec l'arrivée de ces Mirage et après la relève, l'opération Barkhane sera dotée de deux 2000D et de deux 2000N.

Les Mirage 2000N seront opérés en configuration MFE (Mixed Fighter Element) aux côtés de Mirage 2000D. En effet, les premiers n'ont pas la capacité de mettre en œuvre un armement guidé. Les 2000D seront donc chargés d'effectuer le guidage laser afin que les 2000N puissent tirer des missiles sol-air. L'armée de l'air précise que cette configuration « augmente ainsi leur flexibilité et offre surtout une meilleure répartition des efforts logistiques ».

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(ne) Etudes et Réglages Hyperfréquences - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.