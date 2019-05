Des livraisons en hausse pour les 3 premiers mois de 2019

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Toute la gamme a été impactée à l'exception du Global 7500, certifié en fin d'année 2018. Bombardier n'est pas le seul à connaître une diminution de ses livraisons puisque Honda a également assisté à une chute de 42 % des siennes, passant de 12 à 7 appareils sur la même période à un an d'écart.

Cessna de son côté a vu un accroissement de 22 % sur toute sa gamme, passant ainsi de 36 appareils livrés sur le premier trimestre 2018 à 44 un an plus tard. Pilatus, l'avionneur suisse dont le carnet de commandes du PC-24 a été réouvert, a ajouté trois PC-24 par rapport à 2018.

Tous les secteurs, ce qui inclus les jets d'affaires, les turbopropulseurs et avions à moteurs à pistons, ont fait état d'un accroissement des livraisons sur les trois premiers mois.

