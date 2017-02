Des images, des vidéos et des données de l’ESA en libre accès

L'Agence spatiale européenne a annoncé hier qu'elle avait adopté une politique de libre accès à ses contenus (images fixes, vidéos et certaines de ses données).

L’ESA partageait déjà depuis plus de vingt ans d'innombrables images, vidéos et données, avec les scientifiques, les industriels, les médias, les acteurs de l'éducation et le grand public. Ces informations étaient librement accessibles en ligne, par l'intermédiaire de plateformes web et de médias sociaux. Souhaitant renforcer cette logique de partage, l’agence vient d’adopter une nouvelle politique de libre accès à ces données, afin de faciliter leur utilisation et leur réutilisation.

Elle va ainsi davantage recourir aux licences Creative Commons, une organisation mondiale à but non lucratif qui fournit gratuitement des outils juridiques facilitant le partage et la réutilisation de créations et de connaissances des organisations intergouvernementales. En particulier, la licence « Attribution - Partage dans les mêmes conditions » (CC BY-SA 3.0 IGO) autorise la publication d’images dans l'encyclopédie en ligne Wikipedia et sa médiathèque Wikimedia Commons. A titre d’expérimentation, des images de Mars ou de la mission Rosetta vers la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko ont été publiées sous cette licence depuis deux ans.

L’ESA donnera, dans un premier temps, la priorité au matériel dont elle détient la propriété exclusive, et aux contenus pour lesquels la question des droits de tiers a déjà été réglée.

Une plus grande visibilité pour les contribuables.

« Cette ouverture de l'accès aux images, informations et connaissances de l'ESA est un élément essentiel de notre vision de l'espace 4.0, dont les maîtres mots sont information, innovation, interaction et inspiration, a déclaré Jan Woerner, le directeur général de l'agence. Suite logique des politiques d'accès libre et gratuit aux données que nous avions déjà mises en place, cette démarche reflète l'intérêt croissant du grand public pour les activités de l'ESA, et offre une plus grande visibilité aux contribuables des États membres qui financent ces activités. »

La liste des contenus de l'ESA déjà disponibles en libre accès, une foire aux questions ainsi que des informations complémentaires sont consultables à l'adresse http://open.esa.int