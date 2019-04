Des IFF Hensoldt pour l'armée de Terre

La société Hensoldt va livrer 134 radars secondaires monopulses MSR 1000 I à la direction générale de l'armement.

Le contrat a été passé avec Hensoldt France SAS et le système MSR 1000 I a été qualifié par la DGA en décembre 2018. Les systèmes IFF livrés seront intégrés sur les centres de commandement de défense antiaérienne MARTHA et les lanceurs MISTRAL de l'armée de Terre. L’interrogateur MSR 1000 I sera couplé au miniordinateur de cryptage QRTK6NG également produit par HENSOLDT France.

Ils permettront de procéder à des interrogations selon le mode 4 et le mode 5 explique Hensoldt. Le mode 5 étant un mode crypté et qui sera prochainement impératif pour participer aux opérations de l'OTAN.

Le système Martha (système de Maillage des Radars Tactiques pour la lutte contre les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe) a été conçu pour coordonner les actions des moyens aériens de l'armée de terre (Artillerie air-sol et sol-sol, drones et hélicoptères). Le Martha comprend une chaîne de commandement de l'artillerie sol-air (SIR ASA) et une chaîne de coordination 3D.