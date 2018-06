Des hélicoptères Mi-17V pour l'Inde

Les forces de sécurité frontalière indienne ont réceptionné six hélicoptères Mi-17.

Le 27 juin, l'industriel Russian Helicopters a annoncé avoir livré à l'Inde six hélicoptères Mi-17-1V. Les voilures tournantes viendront équiper les forces de sécurité en charge de la surveillance des frontières. Avant de rejoindre l'Inde, les hélicoptères ont été rénovés depuis l'installation de Novosibirk Aircraft Repair Pant (NARP).

Les Mi-17 sont des hélicoptères de transport capables d'emporter 36 parachutistes et 12 blessés. Adaptés aux missions de défense, ils répondent à de nombreux besoins, dont la surveillance frontalière. Ils peuvent ainsi mener des opérations de surveillance, de patrouille et de recherche et sauvetage.