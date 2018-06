Des hélicoptères H145M pour la Hongrie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

« A travers cette commande, nous entretenons notre excellente relation avec les forces armées hongroises après que celles-ci aient acquis l'année dernière deux avions de transport de troupes A319 », se réjouit Tom Enders, PDG d'Airbus. L'hélicoptère H145M, qui est pour la première fois entré en service en 2015 au sein des forces allemandes, a également été commandé par la Thaïlande et la Serbie.

Les H145M pourront mener un large spectre de missions, parmi lesquelles le transport de troupes et de matériel, le sauvetage, l'évacuation médical ou encore des opérations ISR. L'acquisition de ces voilures tournantes fait partie du programme de modernisation Zrinyi 2026 de la Hongrie.

Airbus a annoncé le 29 juin avoir reçu une commande pour 20 hélicoptères H145M de la part du Ministère de la Défense hongrois. Les appareils seront équipés du système d'armement Hforce, permettant à la Hongrie de mettre en œuvre des missiles balistiques ou bien des missiles guidés air-air et air-sol. Airbus fournira également des prestations de formation et de soutien.

