Des hélicoptères H145 pour l'armée allemande

L'armée allemande a passé commande pour sept hélicoptères H145 auprès d'Airbus.

Airbus a annoncé le 13 décembre avoir reçu une commande de la part de l'office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr afin de doter l'armée allemande d'hélicoptères H145. Sept voilures tournantes ont été commandées. Les H145 viendront remplacer les Bell UH-1D actuellement employés pour les missions de recherche et sauvetage. Les livraisons devraient avoir lieu en 2020. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Il comprend également le soutien, les réparations et la maintenance des appareils.

En parallèle, Airbus a annoncé le 14 décembre avoir remis à la police allemande trois H215, venant compléter la flotte de Super Puma actuellement en service. La police allemande opère d'ores et déjà 19 appareils.

Les trois nouveaux appareils entreront en service début 2020 et seront utilisés afin de mener des missions de surveillance et de protection maritime. Un quatrième H145 devrait être livré en juin prochain.

La flotte d'hélicoptères de la police allemande s'articule actuellement autour de 19 Super Puma, de 42 H135, de 19 H155 et de 8 H120. Ces appareils sont mis en œuvre dans la conduite d'une large gamme de missions, notamment la surveillance des frontières, la protection maritime, la réponse aux catastrophes naturelles, rapporte Airbus.