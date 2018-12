Des hélicoptères Boeing AH-64E pour l'Egypte ?

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ces hélicoptères d'attaque Boeing AH-64E Apache pourront être mis en œuvre par l'Egypte pour les missions de lutte anti-terrorisme. Par ailleurs « cette vente contribuera à l'ambition égyptienne de modernisation de ses capacités tout en renforçant son interopérabilité avec les forces américaines et alliées », rapporte la DSCA. L'Egypte aligne d'ores et déjà 45 hélicoptères d'attaque AH-64D Apache.

L'agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a donné son accord, le 27 novembre dernier, pour la vente à l'Egypte de dix hélicoptères d'attaque AH-64E Apache. Ce contrat doit désormais être approuvé par le Congrès avant de pouvoir se concrétiser. Selon les informations de la DSCA, cette commande pourrait représenter un montant d'un milliard de dollars. Outre la fourniture d'hélicoptères d'attaque, la vente comprend également 135 missiles Hellfire. La formation des équipages est aussi incluse.

