Des H145M pour la Serbie

En Serbie le H145M sera employé à la fois par le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur.

Le H145M est un appareil polyvalent pouvant être employé pour la reconnaissance, le transport ou encore l'attaque. Il est équipé de deux moteurs Safran (Turbomeca) Arriel 2E lui assurant une vitesse de croisière de 240 km/h (129 noeuds). Son autonomie est de 638 km (345 nautiques). L'appareil est en service au sein de l'US Army dans sa version UH-72A Lakota. Il a été commandé également par l'Allemagne pour ses forces spéciales et par la Thaïlande.

Ce contrat prévoit également d'associer l'industrie locale. Celle-ci sera qualifiée par Airbus Helicopters afin de pouvoir participer au soutien des appareils du groupe européen. L'usine "Moma Stanojlovic" se trouvant à proximité de Belgrade sera qualifiée en tant que centre de maintenance pour les hélicoptères Gazelle, déjà en service en Serbie, et sera intégrée dans le réseau de maintenance d'Airbus Helicopters.

