Des H125 pour l'Empire Test Pilot's School

L'Empire Test Pilot's School (ETPS) va remplacer ses Gazelle par des H125. QinetiQ, qui est responsable de la gestion de l'école de pilotes d'essais au nom du ministère de la défense britannique, a commandé auprès d'Airbus Helicopters 4 hélicoptères légers H125 (Ecureuil).

Un contrat de 15M£ a été passé prévoyant également dix années de soutien à travers la formule HCare. Comme désormais tous les H125, les appareils commandés par QinetiQ seront équipés de la suite avionique Garmin 500. Le premier de ces H125 devrait entrer en service en 2019.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un programme de 85M£ pour moderniser l'Empire Test Pilot's School. Pour l'heure, l'école emploie des Gazelle, des A-109, l'EC-135 FHS (Opéré par DLR en Allemagne), des Apaches AH-64 (Mis à disposition par l'Army Air Corps), le Bell 412/205 (Opéré par NRC au Canada) et des Bell 412 HARS.

L'ETPS propose des formations pour les pilotes d'essais et les ingénieurs d'essais en vol sur aéronefs à voilure tournante et sur aéronefs à voilure fixe (La formation s'effectue sur Avro RJ, Alpha Jet, Hawk, Tucano, DA42, Tornado, Learjet, Saab 340, Hunter, Gripen et A320). L'ETPS est avec l'EPNER d'Istres l'une des deux seules écoles de pilotes d'essais en Europe.