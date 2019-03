Des F-16 supplémentaires pour le Maroc

Les Etats-Unis ont donné leur accord pour la vente de 25 F-16 au Maroc.

La DSCA (defense and security cooperation agency – agence de coopération en matière de défense et de sécurité) a annoncé le 25 mars avoir donné son accord pour la vente de 25 avions de combat F-16 C/D Block 72 au Maroc. Le contrat, estimé à 3,787 Md$, doit désormais être approuvé par le congrès américain. Parmi les équipements inclus dans ce contrat figurent 40 missiles AIM-120C-7 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles).

La vente, telle qu'elle a été approuvée par la DSCA, contient également les pièces de rechange, la formation des équipes et le matériel de formation ainsi que les simulateurs. « L'acquisition de ces appareils permettra de renforcer l'interopérabilité du Maroc avec les Etats-Unis et autres alliés régionaux et de renforcer la capacité du Maroc à participer à des opérations menées dans le cadre de coalitions », a annoncé la DSCA.

Si cette vente est approuvée par le Congrès, ces 25 appareils viendront s'ajouter à la flotte de F-16 C/D d'ores et déjà en service au sein de la Royal Moroccan Air Force. Ainsi le Maroc dispose actuellement d'une flotte de 23 appareils. Ces derniers devraient d'ailleurs être modernisés par Lockheed Martin, a annoncé la DSCA. En effet, l'agence américaine a approuvé le contrat visant à porter la flotte marocaine au standard F-16V, d'un montant de 958,2 M$.

Flotte d'avions de combat de la Royal Moroccan Air Force